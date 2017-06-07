Путин считает, что настоящую войну РФ и США "никто бы не пережил"
Президент страны-агрессора России Владимир Путин считает, что полномасштабный вооруженный конфликт РФ и США "никто бы не пережил". Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, полная версия которого выйдет в Штатах 12-15 июня на телеканале Showtime.
На вопрос Стоуна о том, доминировали ли бы США в "горячей" войне, Путин ответил: "Я думаю, что никто бы не пережил".
Также режиссер поинтересовался, есть ли надежда на перемены в американо-российских отношениях после избрания президентом Дональда Трампа, на что хозяин Кремля заявил: "Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище".
Читайте также: Путин просит бизнес США помочь ему договориться с Вашингтоном
6 июня 2017 года сообщалось, что Трамп поручил Госдепартаменту "попытаться улучшить" отношения с Россией вне зависимости от политического фона в США.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:14
-
08:33
-
08:00
-
вчера
18:18
-
вчера
18:57
Новости партнеров
- 46150
- 39045
- 26658
- 20910
- 20840