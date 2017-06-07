Путин считает, что настоящую войну РФ и США "никто бы не пережил"

Хозяин Кремля также заявил, что надежда на потепление в отношениях двух стран всегда есть, "пока нас не понесут в белых тапках на кладбище"

Президент страны-агрессора России Владимир Путин считает, что полномасштабный вооруженный конфликт РФ и США "никто бы не пережил". Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, полная версия которого выйдет в Штатах 12-15 июня на телеканале Showtime.



На вопрос Стоуна о том, доминировали ли бы США в "горячей" войне, Путин ответил: "Я думаю, что никто бы не пережил".



Также режиссер поинтересовался, есть ли надежда на перемены в американо-российских отношениях после избрания президентом Дональда Трампа, на что хозяин Кремля заявил: "Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище".

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6 июня 2017 года сообщалось, что Трамп поручил Госдепартаменту "попытаться улучшить" отношения с Россией вне зависимости от политического фона в США.



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