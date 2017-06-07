Российские кибератаки названы наибольшей угрозой для банков Литвы

Особенностью российской киберугрозы является ее геополитический аспект, отмечает глава литовского центробанка Витас Василяускас

Литовские банки считают курируемые властями РФ кибератаки наибольшей угрозой для финансовой системы страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса финучреждений, проведенного центробанком Литвы, сообщает Reuters.



"В отличие от цивилизованного мира, где киберугрозы, в основном, носят криминальный характер и имеют коммерческую цель, угрозы, с которыми сталкиваемся мы, имеют геополитический аспект", - прокомментировал ситуацию глава Банка Литвы Витас Василяускас.



По словам руководителя литовской контрразведки Дарюса Яунишкиса, в 2012 году Россия уже попыталась "посеять хаос" в стране, организовав кибератаку на центральный банк и его интернет-портал.

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Источники также отмечают, что предполагаемые российские хакеры уже предпринимают пробные атаки на энергетические сети Литвы, Латвии и Эстонии.

Ранее сегодня, 7 июня, сообщалось, что американские следователи подозревают российских хакеров во взломе государственного информагентства Катара и публикации фейковой новости, которая вызвала кризис в странах Персидского залива.



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