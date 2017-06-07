В Японии ученые случайно порвали мешок с радиоактивным порошком
Пять сотрудников ядерного научно-исследовательского центра Oarai Research & Development Center в японской префектуре Ибараки случайно подверглись воздействию радиоактивного порошка. Об этом пишет Japan Times.
В секретариате комиссии по ядерному регулированию Японии рассказали, что опасный инцидент произошел вчера, 6 июня. Работники компании занимались "рутинной" проверкой мягких контейнеров для хранения радиоактивных материалов.
По неизвестным причинам, пишет источник, в ходе проверки один из мешков с радиоактивным веществом разгерметизировался и порошок просыпался наружу.
Ибараки на карте страны:
В центре хранят контейнеры с плутонием и ураном для исследования новых типов топлива для "быстрых" реакторов.
Спецпроект LIGA.net: Ядерный рубикон. Все самое главное об аварии на ЧАЭС
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:20
-
13:49
-
13:49
-
01.06.17
13:41
-
11:28
Новости партнеров
- 46553
- 39397
- 27406
- 20950
- 17893