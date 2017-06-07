В Японии ученые случайно порвали мешок с радиоактивным порошком

Во время рутинного обхода и проверки лабораторий пять мужчин-сотрудников исследовательского центра в городе Оараи подверглись воздействию радиации

Пять сотрудников ядерного научно-исследовательского центра Oarai Research & Development Center в японской префектуре Ибараки случайно подверглись воздействию радиоактивного порошка. Об этом пишет Japan Times.

В секретариате комиссии по ядерному регулированию Японии рассказали, что опасный инцидент произошел вчера, 6 июня. Работники компании занимались "рутинной" проверкой мягких контейнеров для хранения радиоактивных материалов.

По неизвестным причинам, пишет источник, в ходе проверки один из мешков с радиоактивным веществом разгерметизировался и порошок просыпался наружу.

Ибараки на карте страны:





В центре хранят контейнеры с плутонием и ураном для исследования новых типов топлива для "быстрых" реакторов.

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