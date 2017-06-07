В аэропорту Шанхая задержали женщину с чемоданами из кокаина

Чемоданы были сделаны по особой технологии - суспензия на основе кокаина смешивается с отвердителем и под давлением заливается в специальную форму

Таможенная служба КНР задержала в международном аэропорту Шанхая жительницу одной из стран юго-восточной Азии, которая пыталась ввезти в страну два чемодана, сделанные из кокаина.

Как сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на представителей аэропорта, женщина, имя которой было в списке подозреваемых в причастности к наркоторговле, прилетела из Южной Америки, передает Би-би-си.

Во время проверки таможенники заметили, что чемоданы при прохождении через рентгеновский аппарат выглядели более темными. Подозрения усилились, когда чемоданы опустошили и взвесили: даже будучи пустыми, они весили более 10 килограммов.

В результате экспертизы выяснилось, что чемоданы были сделаны по особой технологии - суспензия на основе кокаина смешивается с отвердителем и под давлением заливается в специальную форму.

Кокаин, замаскированный под чемоданы, был обнаружен в аэропорту Шанхая еще в феврале, но официально об этом было сообщено лишь сейчас. Как заявляет китайская таможенная служба, этот случай не имеет прецедентов.

Согласно китайскому законодательству, контрабанда более 50 граммов кокаина может караться смертной казнью.

Ранее сообщалось, что 6 июня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией перекрыли в Киеве контрабандный канал поставок психотропных веществ из Европы.

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