Боевики в парламенте Ирана убиты, стало известно число жертв
Все террористы, которые ворвались утром в здание иранского парламента в Тегеране, ликвидированы. Об этом сообщает государственное агентство PressTV.
В помещениях парламента спецназ и снайперы уничтожили по меньшей мере четырех боевиков.
В результате терактов погибли 12 человек, ранения получили 39 граждан, сообщили в Минздраве страны.
Силы безопасности страны сообщают, что ранее 7 июня в город проникли "несколько" террористических групп. Одну из них обезвредили до того, как боевики смогли что-либо предпринять, две другие атаковали парламент и мавзолей Хомейни.
По данным заместителя МВД Ирана, террористы проникли в здание, переодевшись в женскую одежду.
Один из уничтоженных боевиков (фото - twitter.com/sharghdaily):
Компилляция сегодняшних видеороликов у парламента Ирана:
7 июня 2017 года в Тегеране произошла череда терактов: вслед за атакой в парламенте страны на территории мавзолея аятоллы Хомейни подорвался смертник, еще один покончил с собой с помощью цианида. Террористическая организация Исламское государство заявила, что атаки организованы ее боевиками.
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