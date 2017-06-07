Боевики в парламенте Ирана убиты, стало известно число жертв

Государственные иранские СМИ сообщают, что силовики ликвидировали группу террористов, однако джихадистские соцсети пишут, что "атака продолжается"

Все террористы, которые ворвались утром в здание иранского парламента в Тегеране, ликвидированы. Об этом сообщает государственное агентство PressTV.

В помещениях парламента спецназ и снайперы уничтожили по меньшей мере четырех боевиков.

В результате терактов погибли 12 человек, ранения получили 39 граждан, сообщили в Минздраве страны.

Силы безопасности страны сообщают, что ранее 7 июня в город проникли "несколько" террористических групп. Одну из них обезвредили до того, как боевики смогли что-либо предпринять, две другие атаковали парламент и мавзолей Хомейни.

По данным заместителя МВД Ирана, террористы проникли в здание, переодевшись в женскую одежду.

Один из уничтоженных боевиков (фото - twitter.com/sharghdaily):





Компилляция сегодняшних видеороликов у парламента Ирана:

7 июня 2017 года в Тегеране произошла череда терактов: вслед за атакой в парламенте страны на территории мавзолея аятоллы Хомейни подорвался смертник, еще один покончил с собой с помощью цианида. Террористическая организация Исламское государство заявила, что атаки организованы ее боевиками.

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