В Мьянме исчез военный самолет: на борту находилось 100 человек
07.06.2017 14:40
На борту самолета находилось 105 пассажиров и 11 членов команды
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Мьянме исчез военный самолет, на борту которого находилось более 100 человек. Об этом сообщает агентство Би-би-си.
Представители военных заявили, что самолет летел из Янгона на юг страны. На борту самолета находилось 105 пассажиров и 11 членов команды.
Поисковые и спасательные работы продолжаются.
25 декабря 2017 года разбился самолет Минобороны России Ту-154, который направлялся из Сочи в Сирию. На борту находился 91 человек.
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