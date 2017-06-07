В Мьянме исчез военный самолет: на борту находилось 100 человек

На борту самолета находилось 105 пассажиров и 11 членов команды

В Мьянме исчез военный самолет, на борту которого находилось более 100 человек. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Представители военных заявили, что самолет летел из Янгона на юг страны. На борту самолета находилось 105 пассажиров и 11 членов команды.

Поисковые и спасательные работы продолжаются.

25 декабря 2017 года разбился самолет Минобороны России Ту-154, который направлялся из Сочи в Сирию. На борту находился 91 человек.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.