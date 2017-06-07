В Лондоне из Темзы достали тело мужчины
6 июня в Лондоне из Темзы извлекли тело мужчины, который может быть 45-летним французом Ксавье Тома, пропавшим без вести после теракта на Лондонском мосту. Об этом сообщает ВВС.
Лондонская полиция уже связалась с родственниками француза, которые, вероятно, будут привлечены для опознания тела.
Если подтвердится, что это Тома, он станет восьмым погибшим в результате нападения в Лондоне вечером 3 июня.
По информации агентства, в день теракта Тома шел по Лондонскому мосту вместе со своей девушкой в тот момент, когда белый фургон начал сбивать прохожих. С тех пор друзья не могли выйти с ним на связь.
Согласно предположениям очевидцев, он мог упасть в Темзу после того ,как его сбила машина.
Его подруга, француженка Кристин Делкро, тяжело ранена. Сейчас женщина находится в больнице.
По информации ВВС, несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
В ночь на 4 июня в Лондоне произошла серия террористических атак: на мосту в прохожих на большой скорости врезался микроавтобус, также произошли нападения с применением ножей. В результате теракта погибли, по меньшей мере, шесть человек, около 50 госпитализированы. Сообщается о трех исполнителях атак, ликвидированных полицией.
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