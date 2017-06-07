В Мозамбике совершены ритуальные убийства лысых мужчин

Согласно народным повериям, голова лысого мужчины содержит золото

В Мозамбике местные жители совершили ритуальные убийства трех лысых мужчин. Власти страны призвали лысых мужчин проявлять повышенную осторожность, сообщает ВВС.

Арестованы двое подозреваемых в убийствах в провинции Замбезия, это мужчины в возрасте около 20 лет.

Глава полиции Замбезии Альфонсу Диаша сообщил, что, согласно народным повериям, голова лысого мужчины содержит золото.

"Их [убийц] мотивы продиктованы суевериями и культурой - местные думают, что лысые мужчины богаты" - пояснил Диаш.

В полиции также отметили, что у одного из убитых мужчин была отрезана голова и вынуты внутренние органы, которые могут быть использованы в ритуалах по привлечению богатства для клиентов из Танзании и Малави.

Также в этом регионе наблюдались убийства альбиносов. По данным полиции, их органы тоже используются в колдовских ритуалах.

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