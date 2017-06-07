В Туркменистане хотят аннулировать все льготы

В числе основных направлений предстоящей работы президент Туркменистана назвал ускорение перехода экономики к рыночным отношениям

Вчера, 6 июня, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству подготовить предложения по аннулированию всех льгот. Об этом сообщает Туркменпортал.



"Отметив тот факт, что система льгот в настоящее время полностью стала неэффективной, глава государства поручил вице-премьеру Б.Ходжамаммедову подготовить предложения по аннулированию всех льгот, то есть льготы должны предоставляться не всем подряд, а только тому, кто действительно нуждается в социальной помощи", - сказано в сообщении.

В числе основных направлений предстоящей работы глава Туркменистана назвал ускорение перехода экономики к рыночным отношениям. По мнению Бердымухамедова, государство должно управлять только собственностью, необходимой для осуществления своих властных полномочий по обеспечению безопасности и обороноспособности страны.

В феврале 2017 года Бердымухамедов был переизбран на третий срок.

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