В Туркменистане хотят отменить бесплатную "коммуналку"

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов также призвал чиновников "ускорить переход к рыночным отношениям"

Сегодня, 7 июня, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приказал правительству ликвидировать систему субсидий, которая делала водо-, газо- и электроснабжение в стране бесплатным. Об этом сообщает DW.

Бердымухамедов назвал систему "полностью неэффективной". Он также призвал чиновников "ускорить переход к рыночным отношениям".

Как отмечает агентство, нынешнюю систему субсидий в 1993 году установил предшественник Бердымухамедова - Сапармурат Ниязов. Согласно этой системе, каждый гражданин Туркменистана имеет право ежемесячно бесплатно на 35 киловатт-часов электроэнергии, 50 кубометров газа и ежедневно - 250 литров воды. Кто превышал эти объемы, должен был уплатить пеню. В 2014 году Бердымухамедов повысил размер пени, а также отменил норму о ежемесячном предоставлении каждому владельцу автомобиля 120 литров бензина бесплатно.

В феврале 2017 года Бердымухамедов был переизбран на третий срок.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.