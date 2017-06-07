Поклонская пригрозила Transparency прокурорской проверкой

Депутат нелегитимной Госдумы РФ отрицает наличие у нее квартиры в Донецке

Депутат нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что попросит Генпрокуратуру России провести проверку в отношении российского отделения Transparency International, которое ранее сообщило, что у Поклонской может быть незадекларированная квартира в Донецке. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

"Никакой квартиры в Донецке у меня нет и быть не может. Это наглая ложь", - написала Поклонская на своей странице в соцсети ВКонтакте. По ее словам, в Донецке, где обнаружили якобы принадлежащую ей квартиру, она "бывала проездом".

Комментируя предположение организации о том, что квартира могла быть зарегистрирована в 2010 году на ее девичью фамилию, Поклонская написала, что взяла свою нынешнюю фамилию еще в 2004 году, а "кто и на кого регистрировал 2010-м собственность в Донецке (если она вообще существует), разберется прокуратура".

Как сообщалось, Transparency International выяснила, что у Поклонской может быть жилье в Донецке, зарегистрированное на другую фамилию.

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