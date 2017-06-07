В Лондоне полиция взорвала автомобиль возле посольства США

Полиция использовала робот для контролируемого взрыва красного фургона, оставленного без присмотра у здания посольства

Полиция провела контролируемый взрыв автомобиля после того, как получила сообщение о двух машинах, оставленных без присмотра возле нового посольства США в Уондсворте, на юго-западе Лондона. Об этом сообщает The Guardian.

Полиция использовала робот для контролируемого взрыва красного фургона, припаркованного рядом со зданием.

Взрыв произошел около 17:15 (19:15 по Киеву) на Ponton Road, которую предварительно закрыли для движения.

На месте происшествия находились офицеры полиции, машины скорой помощи и пожарные машины.

В ночь на 4 июня в Лондоне произошла серия террористических атак: на мосту в прохожих на большой скорости врезался микроавтобус, также произошли нападения с применением ножей. В результате теракта погибли, по меньшей мере, шесть человек, около 50 госпитализированы. Сообщается о трех исполнителях атак, ликвидированных полицией.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.