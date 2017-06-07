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В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,1

07.06.2017 22:23
Подземные толчки ощущались в некоторых районах Тбилиси. Информации о разрушениях нет
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Скриншот

На востоке Грузии в 22 километрах от города Сигнахи произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщают Новости-Грузия.

Толчки в эпицентре землетрясения были зафиксированы на глубине 10 километров в 21:25 по киевскому времени. 

Землетрясение ощущалось и в ряде районов Тбилиси. 

Информации о разрушениях или пострадавших пока нет. 

3 июня землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Беринговом море у берегов Аляски. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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