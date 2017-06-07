В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,1
07.06.2017 22:23
Подземные толчки ощущались в некоторых районах Тбилиси. Информации о разрушениях нет
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На востоке Грузии в 22 километрах от города Сигнахи произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщают Новости-Грузия.
Толчки в эпицентре землетрясения были зафиксированы на глубине 10 километров в 21:25 по киевскому времени.
Землетрясение ощущалось и в ряде районов Тбилиси.
Информации о разрушениях или пострадавших пока нет.
3 июня землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Беринговом море у берегов Аляски.
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