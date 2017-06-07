В Грузии произошло землетрясение силой 5,1

Подземные толчки ощущались в некоторых районах Тбилиси. Информации о разрушениях нет

На востоке Грузии в 22 километрах от города Сигнахи произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщают Новости-Грузия.



Толчки в эпицентре землетрясения были зафиксированы на глубине 10 километров в 21:25 по киевскому времени.



Землетрясение ощущалось и в ряде районов Тбилиси.



Информации о разрушениях или пострадавших пока нет.

3 июня землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Беринговом море у берегов Аляски.



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