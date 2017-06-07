Трамп предложил Катару помочь решить дипломатический конфликт

Президент США сказал эмиру Катара, что нужно сотрудничать в сфере борьбы с финансированием терроризма

Президент США Дональд Трамп предложил эмиру Катара шейху Тамим бин Хамад бин Халифа Аль Тани свою помощь для решения дипломатического конфликта. Об этом сообщает Белый дом.



Трамп поговорил с эмиром по телефону и подчеркнул, что важно, чтобы все страны Персидского залива сотрудничали для борьбы с финансированием террористов.



Для борьбы с терроризмом и установлением стабильности в регионе нужна также совместная работа Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и США, отметил Трамп.

Накануне Трамп одобрил решение стран по разрыву дипломатических отношений с Катаром.