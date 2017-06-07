Трамп предложил Катару помочь решить дипломатический конфликт
Президент США Дональд Трамп предложил эмиру Катара шейху Тамим бин Хамад бин Халифа Аль Тани свою помощь для решения дипломатического конфликта. Об этом сообщает Белый дом.
Трамп поговорил с эмиром по телефону и подчеркнул, что важно, чтобы все страны Персидского залива сотрудничали для борьбы с финансированием террористов.
Для борьбы с терроризмом и установлением стабильности в регионе нужна также совместная работа Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и США, отметил Трамп.
Накануне Трамп одобрил решение стран по разрыву дипломатических отношений с Катаром.
5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности ИГ. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика, Йемен, Маврикий и Мавритания также разорвали дипломатические отношения с этой страной.
Катар заявил, что открыт к переговорам для решения кризиса и не считает конфронтацию решением проблемы.
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