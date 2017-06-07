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Трамп предложил Катару помочь решить дипломатический конфликт

07.06.2017 22:58
Президент США сказал эмиру Катара, что нужно сотрудничать в сфере борьбы с финансированием терроризма
Трамп предложил Катару помочь решить дипломатический конфликт
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп предложил эмиру Катара шейху Тамим бин Хамад бин Халифа Аль Тани свою помощь для решения дипломатического конфликта. Об этом сообщает Белый дом.

Трамп поговорил с эмиром по телефону и подчеркнул, что важно, чтобы все страны Персидского залива сотрудничали для борьбы с финансированием террористов. 

Для борьбы с терроризмом и установлением стабильности в регионе нужна также совместная работа Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и США, отметил Трамп. 

Накануне Трамп одобрил решение стран по разрыву дипломатических отношений с Катаром.

5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности ИГ. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика, Йемен, Маврикий и Мавритания также разорвали дипломатические отношения с этой страной.   

Катар заявил, что открыт к переговорам для решения кризиса и не считает конфронтацию решением проблемы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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