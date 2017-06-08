Коми заявил, что Трамп хотел от него лояльности

В письменных показаниях Сенату экс-глава ФБР заявляет, что Трамп давил на него, чтобы приостановить ход расследования о вмешательстве РФ в выборы

Экс-директор ФБР Джеймс Коми обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот просил "оставить в покое" экс-советника Майкла Флинна и расследование его предположительных связей с РФ во время президентской кампании. Об этом Коми сообщил в письменных показаниях Сенату, передает CNN.



Согласно показаниям экс-директора, в разговоре 30 марта Трамп призывал Коми сказать, что он не имеет никаких связей с Россией и спрашивал, что можно сделать, чтобы прекратить расследование.

Экс-глава ФБР заверял Трампа, что он не расследует его личные отношения с Россией.

На встрече 27 января Трамп сказал Коми: "Мне нужна лояльность, я ожидаю лояльности". Экс-глава ФБР заверяет, что ничего на это не ответил.

Ранее в Белом доме заверили, что Трамп не воспользуется своей прерогативой требовать конфиденциальности его бесед и переписки и не будет блокировать выступление экс-директора ФБР Джеймса Коми перед комитетом Сената по разведке.

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