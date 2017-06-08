Северная Корея запустила противокорабельные ракеты

Северная Корея запустила, как предполагают в Южной Корее, залп противокорабельных ракет. Снаряды упали в Восточное море

Северная Корея запустила противокорабельные крылатые ракеты с восточного побережья. Об этом сообщили в Южной Корее, передает Yonhap.



Ракеты пролетели около 200 км и упали в Восточное море.



"Северная Корея запустила несколько неопределенных снарядов, которые предположительно являются противокорабельными крылатыми ракетами типа земля-корабль", - говорится в заявлении.

В ночь на 29 мая 2017 года по киевскому времени КНДР провела очередной ракетный тест средней дальности. Модифицированная ракета Scud пролетела около 450 км, упав в Японском (Восточно-Корейском) море.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.