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Северная Корея запустила противокорабельные ракеты

08.06.2017 02:55
Северная Корея запустила, как предполагают в Южной Корее, залп противокорабельных ракет. Снаряды упали в Восточное море
Северная Корея запустила противокорабельные ракеты
Фото: Yonhap

Северная Корея запустила противокорабельные крылатые ракеты с восточного побережья. Об этом сообщили в Южной Корее, передает Yonhap.

Ракеты пролетели около 200 км и упали в Восточное море. 

"Северная Корея запустила несколько неопределенных снарядов, которые предположительно являются противокорабельными крылатыми ракетами типа земля-корабль", - говорится в заявлении.

В ночь на 29 мая 2017 года по киевскому времени КНДР провела очередной ракетный тест средней дальности. Модифицированная ракета Scud пролетела около 450 км, упав в Японском (Восточно-Корейском) море.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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