В Нигерии боевики Боко Харам напали на город-миллионник
Боевики экстремистской группировки Боко Харам атаковали город-миллионник Майдугури на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что это крупнейшее наступление группировки за последние полтора года.
На протяжении часа в юго-восточных и юго-западных частях города были слышны выстрелы и взрывы.
Свидетели сообщают, что есть раненые среди гражданского населения.
Губернатор штата Борно, административным центром которого является город, подтвердил, что армия отбила атаку.
Официальных данных о количестве жертв нападения пока нет.
В конце прошлого года нигерийская армия сообщила, что вытеснила боевиков Боко Харам из одного из последних опорных пунктов исламистской группировки в лесу Самбиса на северо-востоке страны.
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