В Нигерии боевики Боко Харам напали на крупный город-миллионник

Власти сообщили, что атаку удалось отбить. Это крупнейшее наступление боевиков на последние полтора года

Боевики экстремистской группировки Боко Харам атаковали город-миллионник Майдугури на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает BBC.



Отмечается, что это крупнейшее наступление группировки за последние полтора года.



На протяжении часа в юго-восточных и юго-западных частях города были слышны выстрелы и взрывы.



Свидетели сообщают, что есть раненые среди гражданского населения.



Губернатор штата Борно, административным центром которого является город, подтвердил, что армия отбила атаку.



Официальных данных о количестве жертв нападения пока нет.

В конце прошлого года нигерийская армия сообщила, что вытеснила боевиков Боко Харам из одного из последних опорных пунктов исламистской группировки в лесу Самбиса на северо-востоке страны.

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