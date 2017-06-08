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В Нигерии боевики Боко Харам напали на крупный город-миллионник

08.06.2017 05:31
Власти сообщили, что атаку удалось отбить. Это крупнейшее наступление боевиков на последние полтора года
В Нигерии боевики Боко Харам напали на крупный город-миллионник
Фото: EPA

Боевики экстремистской группировки Боко Харам атаковали город-миллионник Майдугури на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что это крупнейшее наступление группировки за последние полтора года.

На протяжении часа в юго-восточных и юго-западных частях города были слышны выстрелы и взрывы. 

Свидетели сообщают, что есть раненые среди гражданского населения. 

Губернатор штата Борно, административным центром которого является город, подтвердил, что армия отбила атаку.

Официальных данных о количестве жертв нападения пока нет.

В конце прошлого года нигерийская армия сообщила, что вытеснила боевиков Боко Харам из одного из последних опорных пунктов исламистской группировки в лесу Самбиса на северо-востоке страны.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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