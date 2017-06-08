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В зоопарке Китая осла бросили тиграм на глазах у посетителей

08.06.2017 06:35
Как оказалось, длятся судебные разбирательства между инвесторами, что не дает возможности продать животных, поэтому их решили скормить тиграм
В зоопарке Китая осла бросили тиграм на глазах у посетителей
Фото: EPA

В Китае инвесторы зоопарка на глазах у посетителей бросили в клетку тиграм живого осла. Об этом сообщает Daily Mail.

На возмущенную реакцию в соцсетях зоопарк ответил официальным заявлением, что инцидент произошел из-за судебного разбирательства между инвесторами. Процесс длится два года и все это время они не получают прибыли, из-за чего "очень недовольны". 

Инвесторы подъехали на машине и выбросили оттуда в клетку тиграм живого осла. Затем они хотели бросить еще и овцу, но этого не дали сделать посетители и охранники. 

"Нам не разрешают продавать их и мы больше не можем их растить. Мы могли бы скормить их тиграм", - пояснил один из инвесторов. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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