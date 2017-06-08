В зоопарке Китая осла бросили тиграм на глазах у посетителей
В Китае инвесторы зоопарка на глазах у посетителей бросили в клетку тиграм живого осла. Об этом сообщает Daily Mail.
На возмущенную реакцию в соцсетях зоопарк ответил официальным заявлением, что инцидент произошел из-за судебного разбирательства между инвесторами. Процесс длится два года и все это время они не получают прибыли, из-за чего "очень недовольны".
Инвесторы подъехали на машине и выбросили оттуда в клетку тиграм живого осла. Затем они хотели бросить еще и овцу, но этого не дали сделать посетители и охранники.
"Нам не разрешают продавать их и мы больше не можем их растить. Мы могли бы скормить их тиграм", - пояснил один из инвесторов.
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