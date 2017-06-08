В Мьянме найдены обломки пропавшего самолета и тела погибших

Все 122 пассажиров и членов экипажа на борту погибли

Обломки военно-транспортного самолета китайского производства модели Y-8F-200, который пропал с радаров вчера, 7 июня, были обнаружены в море недалеко от побережья в Мьянме. Об этом пишет со ссылкой на местных военных служба Би-би-си.

Самолет и тела погибших нашли утром около населенного пункта Тавой в южной части страны.

В поисках самолета, который пропал с радаров над Андаманским морем, принимали участие девять кораблей флота и три разведывательных самолета ВВС Мьянмы.





Среди пассажиров было 15 детей, 35 военнослужащих и 12 членов экипажа. Большинство из них направлялись в Янгон на медобследование.

Причины катастрофы остаются неизвестными. У командира экипажа было более трех тысяч часов летного опыта, сам самолет был приобретен мьянмарской армией в марте 2016 года и налетал около 800 часов. Сообщений о плохих погодных условиях в тот день не было.

Читайте также: В Мьянме исчез военный самолет

25 декабря 2017 года разбился самолет Минобороны России Ту-154, который направлялся из Сочи в Сирию. На борту находился 91 человек.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.