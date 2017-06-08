Сегодня будет избран 57-й парламент страны

Сегодня, 8 июня, в Великобритании проходят досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает BBC.



На выборы зарегистрировались около 46,9 млн человек, которые будут выбирать 650 депутатов парламента.

Ожидается, что основная борьба развернется между Консервативной партией премьер-министра Великобритании Терезой Мэй и Лейбористской партией.

В настоящее время консерваторы имеют большинство в парламенте - 330 мест.

Избирательные участки открылись в 07.00 по местному времени (09:.00 по Киеву) и будут работать до 22.00 (00:00 9 июня, - ред.).

"Большинство избирательных участков находятся в школах, общинных центрах и приходских залах", - отмечается в сообщении.

19 апреля нижняя палата парламента Великобритании поддержала предложение Мэй о проведении досрочных выборов в парламент 8 июня 2017 года.









Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.