В Германии сирийский мигрант зарезал на сеансе психотерапевта

Уроженца Сирии задержали по горячим следам и госпитализировали с серьезными повреждениями, которые, как полагают в полиции, он нанес себе сам

Сирийский мигрант зарезал немецкого психотерапевта из реабилитационного центра для переселенцев от Красного креста во время сеанса терапии. Об этом со ссылкой на власти города Саарбрюккен на юго-западе страны, где произошел инцидент, пишет агентство Deutsche Welle.

Правоохранители задержали подозреваемого в нескольких сотнях метров от места убийства.

Сообщается, что 27-летнего уроженца Сирии госпитализировали с серьезными повреждениями, которые, как полагают в полиции, он нанес себе сам.

Что было причиной нападения, пока неизвестно, однако в полиции предполагают, что инцидент не связан с терроризмом.

Саарбрюккен на карте региона:





Убитый 30-летний специалист социальной службы работал в центре неподалеку от границы с Францией с 2014 года. Это отделение Красного креста специализируется на реабилитации мигрантов, страдающих от посттравматического стресса.

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