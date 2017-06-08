В Германии сирийский мигрант зарезал на сеансе психотерапевта
Сирийский мигрант зарезал немецкого психотерапевта из реабилитационного центра для переселенцев от Красного креста во время сеанса терапии. Об этом со ссылкой на власти города Саарбрюккен на юго-западе страны, где произошел инцидент, пишет агентство Deutsche Welle.
Правоохранители задержали подозреваемого в нескольких сотнях метров от места убийства.
Сообщается, что 27-летнего уроженца Сирии госпитализировали с серьезными повреждениями, которые, как полагают в полиции, он нанес себе сам.
Что было причиной нападения, пока неизвестно, однако в полиции предполагают, что инцидент не связан с терроризмом.
Саарбрюккен на карте региона:
Убитый 30-летний специалист социальной службы работал в центре неподалеку от границы с Францией с 2014 года. Это отделение Красного креста специализируется на реабилитации мигрантов, страдающих от посттравматического стресса.
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