Иран назвал "омерзительными" слова Трампа о жертвах терактов

Американский президент заявил, что помолился за убитых террористами, однако добавил, что страны, поддерживающие терроризм, рискуют стать его жертвами

Власти Ирана раскритиковали заявление американского президента Дональда Трампа, в котором он выразил соболезнование и сожаление по поводу вчерашних терактов в Тегеране. Слова президента США глава МИД Ирана назвал "омерзительными", пишет агентство Reuters.

Ранее Трамп в Twitter заявил, что "помолился за жертв", но при этом добавил, что те страны, которые "поддерживают терроризм, рискуют стать жертвой того зла, которому помогают".

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф назвал это двусмысленное заявление хозяина Белого дома "омерзительным". "Иранский народ отвергает такие попытки США подружиться", - отметил он.

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7 июня 2017 года в Тегеране произошла череда терактов: вслед за атакой в парламенте страны на территории мавзолея аятоллы Хомейни подорвался смертник, еще один покончил с собой с помощью цианида. В результате терактов погибли 16 человек, ранения получили около 40 граждан.

Террористическая организация Исламское государство заявила, что атаки организованы ее боевиками. По данным заместителя МВД Ирана, террористы проникли в здание, переодевшись в женскую одежду.

Иран обвинил Саудовскую Аравию и, косвенно, США в причастности к атакам в Тегеране

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