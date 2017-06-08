В Лондоне задержаны трое подозреваемых в терроризме
На востоке Лондона задержаны трое подозреваемых в терроризме. Двое мужчин, 34 и 37 лет, были задержаны в Ньюхэме, еще один 33-летний мужчина - в Уолтем-Форесте. Эти аресты не связаны с недавними нападениями на Лондонском мосту и в районе Боро-маркет, заявили в Скотленд-Ярде. Об этом сообщает Би-би-си.
В ходе отдельного расследования в рамках предупреждения террористической угрозы полиция Лондона провела серию арестов в Илфорде, на востоке Лондона.
В ночь на 4 июня в Лондоне произошла серия террористических атак: на мосту в прохожих на большой скорости врезался микроавтобус, также произошли нападения с применением ножей. В результате теракта погибли, по меньшей мере, шесть человек, около 50 госпитализированы. Сообщается о трех исполнителях атак, ликвидированных полицией.
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