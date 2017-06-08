В Москве пришли с обыском к правозащитникам фонда Русь сидящая

По мнению сотрудников организации, обыск проводился из-за конфликта благотворительного фонда с Федеральной службой исполнения наказаний России

В московском офисе правозащитной организации Русь сидящая прошел трехчасовый обыск силовиков. Как сообщают в соцсетях сотрудники фонда, обыск проводили полицейские из управления МВД РФ по борьбе с экономическими преступлениями.

"Интересовались бухгалтерией фонда", - заявила директор организации Ольга Романова.

Как уточнили правозащитники, формальным поводом для обысков стала некая "доследственная проверка" с изъятием части документации: якобы "поступил сигнал о хищении бюджетых средств". При этом в организации утверждают, что они не работают с бюджетными средствами.

Ольга Романова рассказала о визите ОБЭП в Русь сидящую: Силовики интересовались бухгалтерией фондаpic.twitter.com/rDIVYGImo4 - Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) 8 червня 2017 р.

Русь сидящая - фонд, который занимается помощью осужденным и их семьям.

Читайте также: Экс-директор украинской библиотеки в Москве признана виновной