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В Москве пришли с обыском к правозащитникам фонда Русь сидящая

08.06.2017 14:32
По мнению сотрудников организации, обыск проводился из-за конфликта благотворительного фонда с Федеральной службой исполнения наказаний России
В Москве пришли с обыском к правозащитникам фонда Русь сидящая
Фото: zekovnet.ru

В московском офисе правозащитной организации Русь сидящая прошел трехчасовый обыск силовиков. Как сообщают в соцсетях сотрудники фонда, обыск проводили полицейские из управления МВД РФ по борьбе с экономическими преступлениями.

"Интересовались бухгалтерией фонда", - заявила директор организации Ольга Романова.

Как уточнили правозащитники, формальным поводом для обысков стала некая "доследственная проверка" с изъятием части документации: якобы "поступил сигнал о хищении бюджетых средств". При этом в организации утверждают, что они не работают с бюджетными средствами.

Русь сидящая - фонд, который занимается помощью осужденным и их семьям. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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