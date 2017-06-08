Очередные переговоры по Сирии перенесли на неопределенный срок

В МИД России заявили, что встреча может состояться 20 июня, однако эта дата ориентировочная

Россия, Турция и Иран перенесли на неопределенный срок очередной раунд переговоров по Сирии, который должен был состояться в Астане 12-13 июня. Об этом со ссылкой на сообщение МИД Казахстана сообщает Reuters.



Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что дата следующей встречи неизвестна.



Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов сообщил, что, предварительно, переговоры могут продолжиться 20 июня. По его словам, встреча была отложена, поскольку делегации "не были подготовлены" к ней.



В переговорах об урегулировании сирийского конфликта, кроме РФ, Турции и Ирана, также участвуют представители режима Башара Асада и некоторых оппозиционных группировок.

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6 июня 2017 года сообщалось, что международная коалиция по борьбе с террористами ИГ во главе с США нанесла удар по правительственным силам в Сирии.



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