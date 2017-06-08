Речь Коми о вмешательстве РФ: бары США готовятся к ажиотажу

Многие бары и рестораны обещают открыться к началу слушаний в Сенате, а также будут подавать тематические блюда: завтрак "ФБР" и коктейль "Импичмент"

Владельцы баров в США готовятся к выступлению экс-директора ФБР Джеймса Коми в Сенате о вмешательстве России в президентские выборы 2016-го в США и о возможных связях команды президента Дональда Трампа с российскими чиновниками. В четверг некоторые бары включат в меню коктейль "Импичмент" и другие политически острые блюда в предвкушении ажиотажа посетителей к прямой трансляции выступления Коми, сообщает агентство Reuters.

"В утренний час-пик следящие за политикой отложат дела и поспешат в закусочные и рестораны, чтобы наблюдать за событием, которое называют Вашингтонским Супер Кубком по аналогии с ежегодным финальным матчем за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, привлекающим огромное количество зрителей", - отмечает агентство.

Например, закусочная Shaw's Tavern в Вашингтоне предложит комплексный завтрак под названием ФБР, в который войдут гренки, бекон и мороженое. Заведение также обещает открыться за полчаса до начала выступления Коми, как и ряд других баров города.

Union Pub планирует давать посетителям бесплатные напитки каждый раз, когда Трамп будет постить твит с комментариями на тему показаний Коми.

Некоторые бары Сан-Франциско, где время отстает от вашингтонского на три часа, планируют открыться уже в 06:00, чтобы посетители успели собраться к началу слушаний в Сенате.

Коми возглавлял расследование вмешательства России в выборы президента США в 2016-м, но был уволен Трампом в мае 2017-го. Сегодня экс-директор ФБР должен дать показания в сенатском Комитете по разведке в 10:00 по местному времени (17:00 по киевскому времени).

В предварительном тексте показаний Коми сообщил, что Трамп в личной беседе просил его отказаться от расследования против бывшего советника Белого дома по нацбезопасности Майкла Флинна в ходе расследования подозрений о вмешательстве Кремля в выборы и причастности к хакерским атакам. Президент РФ Владимир Путин называет эти обвинения "вредной болтовней".

Коми согласился дать показания 20 мая. Тогда ведущий демократ в сенатском разведывательном комитете Марк Уорнер выразил надежду, что "показания бывшего директора Коми помогут ответить на некоторые вопросы", а также заявил, что "американский народ заслуживает того, чтобы его услышать".

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