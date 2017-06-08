Экс-глава ФБР: Без сомнений, Россия вмешивалась в выборы в США

Экс-директор ФБР Джеймс Коми во время отчета в Сенате подтвердил вмешательство РФ в президентские выборы в США

Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что не имеет сомнений в том, что Россия вмешивалась в выборы президента США. Об этом он сказал во время отчета перед Комитетом разведки Сената о его взаимодействии с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

"Нет никаких сомнений, Россия вмешивалась в выборы в США", - сказал Коми.

Экс-директор ФБР также заявил, что Трамп не просил его приостановить расследование по вмешательству РФ в выборы.

Ранее в Белом доме заверили, что Трамп не воспользуется своей прерогативой требовать конфиденциальности его бесед и переписки и не будет блокировать выступление Коми перед комитетом Сената по разведке.

Сам Коми обвинил Трампа в том, что тот просил "оставить в покое" экс-советника Майкла Флинна и расследование его предположительных связей с РФ во время президентской кампании.

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