Македония готова к компромиссам по названию страны ради НАТО

По словам премьера Македонии, пока неизвестно, будет это название "Бывшая Югославская Республика" или какой-то другой вариант

Премьер Македонии Зоран Заев заявил, что готов пойти на компромисс относительно названия страны при вступлении в НАТО. Об этом он заявил в интервью македонскому каналу МРТ.

По словам Заева, пока неизвестно, будет это название "Бывшая Югославская Республика" или какой-то другой вариант.

"Есть два пути: решить проблему или вступить в НАТО под условным названием и затем продолжить переговоры с Грецией по проблеме, которую вызывает у нее название нашей страны", - сказал Заев.

Напомним, Афины считают, что страна Македония не может называться Македонией, потому что так называется одна из провинций Греции.

Согласно расследованию OCCRP, российские шпионы и дипломаты замешаны в попытках распространять пропаганду и устраивать провокации в Македонии. Это часть плана по предотвращению вступления балканских стран в НАТО.

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