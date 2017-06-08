Трамп шокировал требованием закрыть дело против Флинна - Коми

Экс-глава ФБР отметил, что тогда воспринял требование президента "как прямой приказ"

Экс-глава ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп требовал прекратить расследование против его бывшего советника Майкла Флинна, чем шокировал тогдашнего директора бюро. Об этом он сказал в ходе слушаний в комитете Сената по разведке.



По словам Коми, президент не приказывал ему прекратить расследование дела Флинна или руководствоваться его указаниями, однако выразил "требование".



"Коллеги по ФБР так же, как и я, были шокированы требованием Трампа прекратить расследование против Флинна", - заявил экс-глава бюро, отметив, что разговор о бывшем советнике президента его "просто поразил".



"Я воспринял требование Трампа прекратить расследование как прямой приказ", - добавил Коми.

Сенатор Диана Файнштайн спросила экс-главу ФБР, почему он не указал Трампу на незаконность его действий, на что Коми ответил: "Если бы я был сильнее, я бы так и сделал. Но я был слишком поражен этим разговором".

Он отметил, что попросил друга передать содержание той беседы прессе в надежде, что это будет основанием для назначения специальных слушаний.



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В мае 2017 года СМИ сообщали, что Трамп просил Коми, когда тот возглавлял ФБР, закрыть расследование связей между Флинном и Россией.

14 февраля 2017-го Флинн подал в отставку. Отставке предшествовала критика в его адрес за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря 2016 года.



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