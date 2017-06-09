Выборы в Британии: партия Мэй потеряла большинство - экзит-пол
09.06.2017 00:28
Согласно экзит-полу, партия премьера Терезы Мэй потеряла большинство в Палате общин британского парламента, но сохранит самую сильную фракцию
Фото: ЕРА
На парламентских выборах в Великобритании Консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй потеряла большинство в Палате общин - нижней палате британского парламента. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола GfK/Ipsos MORI, сообщает ВВС.
Согласно данным экзит-полла, консерваторы получают в Палате общин 314 из 650 мандатов, лейбористы - 266, Шотландская национальная партия - 34, либерал-демократы - 14, валлийские националисты - 3, зеленые - один мандат, и другие партии - 18 мест.
Таким образом, консерваторы остаются крупнейшей партией парламента, но не имеют большинства в 326 голосов для создания однопартийного правительства и должны искать партнера или партнеров по коалиции. Согласно экзит-поллу, консерваторы потеряли 17 мест, шотландские националисты лишились 22, лейбористы увеличили представительство на 34 мандата, а самая проевропейская партия - либералы - получили на 6 мандатов больше.
Официальные итоги выборов будут объявлены в пятницу днем.
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