Истребитель США уничтожил сирийский беспилотник - Пентагон

Беспилотник стрелял холостыми ракетами по силам коалиции. Пентагон расценивает это как "демонстрация силы" режима Асада

Американский истребитель F-15 сбил в Сирии беспилотный летательный аппарат, пытавшийся атаковать военнослужащих сил международной коалиции. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Вооруженные формирования, верные режиму Башара Асада, задействовали иранский беспилотник, чтобы нанести удар по сухопутным силам коалиции, которые осуществляли патрулирование в районе города Ат-Танафа, неподалеку от сирийско-иорданской границы вместе с отрядами сирийской оппозиции.

Беспилотник стрелял холостыми ракетами, сам факт его использования представлял собой, по словам американских представителей, "демонстрацию силы".

Также несколько машин технической помощи, принадлежащие проправительственным формированиям, незаконно проникли в зону деэскалации неподалеку от Ат-Танафа и тоже были атакованы ВВС коалиции.

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