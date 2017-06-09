Северная Корея заявляет об успешном испытании ракет - СМИ
Северная Корея объявила о проведении успешного испытания нового типа крылатых ракет земля-корабль. Об этом сообщает Yonhap.
Также сообщается, что за испытаниями лично наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын.
Впервые ракета этого типа была представлена в апреле во время военного парада по случаю 105-го дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.
Также уточняется, что характеристики ракет были улучшены по сравнению с уже существующими на вооружении КНДР.
Как сообщалось в ночь на 8 июня, Северная Корея запустила противокорабельные крылатые ракеты с восточного побережья. Ракеты пролетели около 200 км и упали в Восточное море.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:20
-
вчера
18:07
-
вчера
17:57
-
вчера
17:45
-
вчера
17:37
Новости партнеров
- 24631
- 19138
- 17876
- 17694
- 14054