Северная Корея заявляет об успешном испытании ракет - СМИ

По данным СМИ, за запуском ракет типа земля-корабль наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын

Северная Корея объявила о проведении успешного испытания нового типа крылатых ракет земля-корабль. Об этом сообщает Yonhap.

Также сообщается, что за испытаниями лично наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын.

Впервые ракета этого типа была представлена в апреле во время военного парада по случаю 105-го дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена.

Также уточняется, что характеристики ракет были улучшены по сравнению с уже существующими на вооружении КНДР.

Как сообщалось в ночь на 8 июня, Северная Корея запустила противокорабельные крылатые ракеты с восточного побережья. Ракеты пролетели около 200 км и упали в Восточное море.

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