Меркель: В одиночку не решить проблемы мира, нужны общие усилия

Некоторые обозреватели и эксперты-международники ожидают от канцлера создания "альянса против Трампа", пишет Spiegel, но сама Меркель это опровергает

После избрания в США президентом Дональда Трампа, ратующего за изоляционистские американские настроения, на планете фактически освободилась "должность" так называемого лидера свободного мира. Однако немецкий канцлер Ангела Меркель не хочет примерять на себя эту роль, говорится в редакционной статье Spiegel под названием "Меркель не хочет быть лидером свободного мира".

"Никто самостоятельно, никакой человек и никакая страна в одиночку не решат проблемы. Нужно работать сообща", - заявила она после переговоров с аргентинским лидером Маурисио Макри.

По словам канцлера, ФРГ занимается поиском союзников для реализации устремлений для общего блага Европы и мира.

Меркель выразила убеждение, что нынешняя внешняя политика США может быть эффективной в краткосрочной перспективе, но для более отдаленного будущего она не подходит.

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Буэнос-Айрес немецкий лидер посетила также в качестве подготовки к саммиту G20, который состоится в следующем месяце в Гамбурге, и где ФРГ передаст Аргентине председательство.

Меркель убеждена, что большинство решений, которые будут приняты на саммите, страны одобрят единогласно. Вместе с тем, по ее словам, будут и спорные моменты, "где вряд ли получим желаемое", и ради того, чтобы их исключить, канцлер намерена "усердно работать" в оставшееся до встречи время.

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