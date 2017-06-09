На юге США автобус попал в ДТП: есть жертвы

Среди пострадавших есть дети,они госпитализированы

В районе Атланта (США) вчера автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным полиции, в результате ДТП один человек погиб, 20 получили травмы различной степени тяжести.

Двое из них находятся в критическом состоянии в больнице.

"Церковный автобус, перевозивший несколько десятков старшеклассников и взрослых из Алабамы, разбился возле Атланты в четверг, в результате чего один человек погиб и ранены еще несколько человек", - отмечается в сообщении.

Автобус направлялся в аэропорт и перевозил миссионеров, которые должны были отправиться в Африку.

Он столкнулся с другим транспортным средством, с каким - не уточняется.

3 мая утром мужчина на Jeep Cherokee въехал в толпу людей на аукционе в городе Биллерика, штат Массачусетс. В результате инцидента 3 человека погибли, 13 получили ранения.

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