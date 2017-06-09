Лидер лейбористов просит Мэй оставить пост премьер-министра

Лейборист Джереми Корбин заявил, что британский премьер Тереза Мэй потеряла доверие у населения, поэтому должна уйти в отставку

Глава Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра Терезу Мэй уйти в отставку, так как поддержка Консервативной партии, лидером которой она является, упала по всей стране.Об этом сообщает издание The Telegraph.

"Мандат, который она получила, потерян. Консервативная партия потеряла места (в парламенте, - ред.), потеряла голоса, потеряла поддержку и уверенность", - заявил Корбин.

Он добавил, что на этих выборах премьер-министр должен был утвердить свою власть, получив большинство, чего Мэй не достигла.

"Люди говорили, что с них достаточно политики жесткой экономии, сокращений государственных расходов, недостаточного финансирования медицинского обслуживания, недостаточного финансирования в сфере образования", - говорит Корбин.

9 июня 2017 года сообщалось, что на парламентских выборах в Великобритании Консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй потеряла большинство в Палате общин - нижней палате британского парламента, и теперь не имеет большинства для создания однопартийного правительства. Тем не менее, партия консерваторов остается крупнейшей партией парламента.

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