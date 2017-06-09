В Мексике археологи нашли храм ацтеков и стадион для игры с мячом

Археологи рассказывают, что ацтеки играли в игру мячом, во время или после которой их приносили в жертву

В центре Мехико, столице Мексики, археологи обнаружили гигантский храм ацтекского бога ветра Эекатля-Кетцалькоатля и место, где проходил суд, на котором ацтеки играли в смертельную игру мячом. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Как свидетельствуют исторические источники, испанский конкистадор Эрнан Кортес впервые наблюдал за ритуальной игрой ацтеков в суде в 1528 году, когда его пригласил последний ацтекский император Монтесума.

Исследователи предполагают, что во время игры мяч удерживали бедрами. Либо во время игры, либо после нее игроков приносили в жертву.

Археологи обнаружили на месте раскопа шейные позвонки. Ученые предполагают, что это кости людей, вероятно, обезглавленных во время ритуала.







Фото: phys.org

От строения осталась только лестница и часть стендов. По оценкам археологов, первоначально игровой двор имел длину около 50 метров.

Храм же представляет собой гигантский полукруг, расположенный на еще большей прямоугольной основе. Археологи сказали, что все это когда-то имело до 34 метров в ширину и четыре метра в высоту.

На месте, где проходят раскопки, в древности располагалась столица ацтеков Теночтитлан.

18 апреля 2017 года сообщалось, что в египетском некрополе Дра-Абул-Нага рядом с Луксором найдены шесть мумий в ярко расписанных деревянных гробах, окруженных тысячами погребальных статуэток. Возраст находки оценивается в 3500 лет.

Читайте также: В Турции нашли подземный город с 52 пещерами

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.