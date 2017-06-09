В Москве внучка Хрущева погибла под колесами электрички - СМИ

Гибель женщины по имени Юлия Хрущева подтвердил источник в правоохранительных органах и справочной службе скорой помощи Москвы

Внучка бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева погибла, попав под электричку в Москве, сообщают российские информагентства со ссылкой на анонимные источники. Официального подтверждения этой информации нет. Об этом сообщает Би-би-си.

"Сегодня днем на железнодорожной платформе "Мичуринец" Киевского направления упала, оступившись, под подошедший пригородный электропоезд женщина, 1940 года рождения. Установлено, что погибшей является Юлия Хрущева, внучка одного из советских лидеров Никиты Хрущева", - цитирует свой источник Интерфакс.

Гибель женщины по имени Юлия Хрущева подтвердил источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах и справочной службе скорой помощи Москвы.

В управлении МВД на транспорте Интерфаксу подтвердили, что на соответствующем участке в четверг вечером действительно попала под поезд женщина 1940 года рождения, но ее имени не назвали.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье сына Никиты Хрущева от первого брака, Леонида. В 1943 году Леонид Хрущев, служивший летчиком-истребителем, не вернулся с боевого задания, после чего Никита Хрущев удочерил внучку.

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