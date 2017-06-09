Парламент Японии разрешил императору Акихито отречься от престола

Преемником Акихито станет его 57-летний сын, наследный принц Нарухито. Это будет первое отречение японского монарха за последние почти 200 лет

Парламент Японии принял специальный закон, которым разрешил 83-летнему императору Акихито отречься от престола ввиду его преклонного возраста. Это будет первое отречение японского монарха за последние почти 200 лет, сообщает The Japan Times.



Законопроект был разработан правительством после заявления Акихито о намерении покинуть престол, которое он обнародовал в августе 2016 года. Сегодня, 9 июня, верхняя палата парламента поддержала документ голосами почти всех основных партий.



Точную дату отречения императора определит правительство. По данным СМИ, это может произойти в конце 2018 года. Преемником Акихито станет его 57-летний сын, наследный принц Нарухито.



Согласно законам Японии, традиционно передача престола по наследству происходит только в случае смерти правящего монарха. При этом императором может быть только мужчина, отец которого принадлежит к монаршей семье.

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Эта традиция ставит под угрозу стабильность японской имперской власти, так как сейчас единственным наследником престола после Нарухито является его 10-летний племянник Хисахито. Остальные семеро детей в императорской семье - женщины в возрасте от 20 до 30 лет.



В настоящее время в Японии идет дискуссия о предоставлении женщинам из монаршей династии права занимать престол императора.

17 мая 2017 года сообщалось, что японская принцесса Мако Акисино лишится титула ради брака с простолюдином.



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