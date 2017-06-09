Мэр Брюсселя подал в отставку

Причиной отставки мэра стало получение им зарплаты за участие в заседаниях правления волонтерской благотворительной организации

Мэр Брюсселя Иван Мейер подал в отставку из-за получения зарплаты за деятельность в волонтерской благотворительной организации, помогающей бездомным. Об этом сообщает Укринформ.

О своей отставке мэр бельгийской столицы объявил накануне.

"Мейер потерял доверие в коалиционном большинстве в правительстве Брюсселя после того, как не смог объяснить получения 1400 евро ежемесячной платы за участие в заседаниях правления волонтерской благотворительной организации Samusocial, которая помогает бездомным", - отмечается в сообщении.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель назвал ситуацию с брюссельским мэром неприемлемым и недостойным.

Мейер занимал должность мэра Брюсселя с 2013 года.

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