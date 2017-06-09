Полиция освободила заложников в британском городе Ньюкасл
09.06.2017 13:14
Правоохранители не квалифицируют данный инцидент как теракт
Фото: EPA
В Великобритании, в городе Ньюкасл, освободили заложников, захваченных вооруженным мужчиной. Об этом сообщает полиция округа Нортумбрия в Twitter.
"Можно считать, что все заложники освобождены и что мужчина (захвативший заложников, - ред.), единственный, кто остался в здании", - говорится в сообщении.
Полиция не квалифицирует данный инцидент как теракт.
Ранее стало известно, что в городе Ньюкасл вооруженный ножом мужчина захватил в заложники сотрудников центра трудоустройства города.
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