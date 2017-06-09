Юнкер предупреждает о принятии мер за отказ принимать беженцев

По словам главы Еврокомиссии в ЕС теряют терпение из-за отказа некоторых стран принимать беженцев с Ближнего Востока по квотам ЕС

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о возможном применении процедурных мер против стран-членов ЕС, которые отказались принимать беженцев. Об этом сообщает AFP.

"На следующей неделе мы рассмотрим вопрос, следует ли начинать процедуры из-за нарушения договоров или нет", - отметил Юнкер.

По его словам, решение еще не принято, но в ЕС "теряют терпение".

Речь идет о Венгрии, Польше и Словакии, где решили не принимать беженцев с Ближнего Востока по квотам ЕС.

18 ноября 2016 года правительства государств Европейского Союза и Европарламент согласовали основные параметры бюджета ЕС на 2017 год. В нем на статьи бюджета, касающиеся политики предоставления убежища и трудоустройства беженцев, будет выделено на 11% больше, чем в 2016 г., - 19,3 млрд евро.

Читайте также: ЕС хочет наказывать страны санкциями за отказ принимать беженцев

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.