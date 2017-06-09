Юнкер предупреждает о принятии мер за отказ принимать беженцев
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о возможном применении процедурных мер против стран-членов ЕС, которые отказались принимать беженцев. Об этом сообщает AFP.
"На следующей неделе мы рассмотрим вопрос, следует ли начинать процедуры из-за нарушения договоров или нет", - отметил Юнкер.
По его словам, решение еще не принято, но в ЕС "теряют терпение".
Речь идет о Венгрии, Польше и Словакии, где решили не принимать беженцев с Ближнего Востока по квотам ЕС.
18 ноября 2016 года правительства государств Европейского Союза и Европарламент согласовали основные параметры бюджета ЕС на 2017 год. В нем на статьи бюджета, касающиеся политики предоставления убежища и трудоустройства беженцев, будет выделено на 11% больше, чем в 2016 г., - 19,3 млрд евро.
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