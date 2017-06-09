В парламент Великобритании войдет рекордное число женщин
После парламентских выборов в Великобритании в состав палаты общин войдет 207 женщин-депутатов. Об этом сообщает The Guardian.
Это рекордное количество женщин в британском парламенте.
После выборов 2015 года в палату общин вошли 196 женщин.
Впервые в истории женщина получила место в британской палате общин в 1918 году. Ею стала Констанция Маркевич от партии Шинн Фейн.
Ранее сегодня сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила сделку с Демократической юнионистской партией, которая позволят ей сформировать правительство.
Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд, сторонница Мэй, сохранит место в законодательном органе.
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