Террорист Андерс Брейвик сменил имя

Теперь Брейвика зовут Фйотольф Хансен

Андерс Брейвик, который в 2011 году в ходе теракта в Норвегии убил 77 человек, сменил имя. Об этом сообщает норвежское издание Verdens Gang.

Согласно данным национального реестра населения, теперь Брейвика зовут Фйотольф Хансен.

Адвокат террориста Ойстейн Сторвик подтвердил эту информацию, однако не стал уточнять мотивов поступка своего подзащитного.

Напомним, 22 июля 2011 года Брейвик осуществил взрыв в центре Осло и нападение на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии. В результате терактов погибло 77 человек и 151 получили ранения.

Брейвик сознался в совершении данных преступлений, однако отказался признать свою вину. 24 августа 2012 года он был признан вменяемым, виновным и приговорён к 21 году тюремного заключения в тюрьме Ила с возможностью неограниченного продления срока.

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