Трамп обвинил экс-директора ФБР во вранье под присягой в Сенате
Президент США Дональд Трамп отрицает, что пытался заблокировать расследование ФБР против бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, тем самым фактически обвиняя экс-главу ФБР Джеймса Коми в ложных показаниях под присягой перед комитетом Сената по разведке. Об этом пишет Reuters.
"Джеймс Коми подтвердил многое из того, что я сказал. И некоторые из вещей, которые он сказал, были неправдой", - сказал Трамп.
На прямой вопрос журналиста о том, просил ли он Коми остановить расследование против Флинна Трамп ответил отрицательно.
Президент США заявил, что тоже готов дать показания под присягой перед Сенатом, чтобы опровергнуть слова Коми.
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Он также сообщил, что скоро ответит на вопрос о существовании пленок с записью его разговора с экс-директором ФБР, отметив, что его критики будут разочарованы, передает Укринформ.
Кроме того, Трамп обвинил членов Демократической партии в расшатывании ситуации в стране.
"Это непростительно для демократов, проигравших на выборах", - заявил он.
9 июня личный адвокат Трампа Марк Касовиц обвинил бывшего директора ФБР Джеймса Коми в передаче СМИ своих записей, в которых излагаются детали его бесед с главой Белого дома, и пообещал, что администрация обратится к "уполномоченным ведомствам" с просьбой решить, начинать ли расследование в отношении экс-главы спецслужбы.
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