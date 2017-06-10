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Трамп впервые заявил о готовности защищать союзников по НАТО

10.06.2017 03:03
Президент США впервые озвучил готовность выполнять 5 статью договора Альянса, согласно которой нападение на одного члена НАТО - это нападение на всех
Трамп впервые заявил о готовности защищать союзников по НАТО
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп впервые публично подтвердил готовность выполнять 5 статью Североатлантического договора, согласно которой нападение на одного члена НАТО - это нападение на всех, передает Укринформ.

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Белом доме.

"Я подтверждаю преданность Соединенных Штатов статье 5. И безусловно, мы находимся там (в НАТО - ред.) для того, чтобы защищать", - заявил президент США.

Также он в очередной раз подчеркнул, что для обеспечения силы Альянса необходимо надлежащее его финансирование. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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