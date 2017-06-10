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Меркель о переговорах Brexit: Мы хотим провести их быстро

10.06.2017 08:31
Канцлер Германии пояснила, что в ЕС ждали выборов в Британии и теперь рассчитывают провести переговоры согласно графику
Меркель о переговорах Brexit: Мы хотим провести их быстро
Ангела Меркель (фото - EPA)

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Великобританию как можно быстрее начать переговоры по выходу из ЕС. Об этом она сказала во время своего визита в Мексику, передает Deutsche Welle.

"Мы готовы к переговорам. Мы хотим провести их быстро, согласно графику", - заявила Меркель.

По словам канцлера, переговоры по Brexit должны начаться "в ближайшие дни".

"Мы ждали выборов в Великобритании и через несколько дней эти переговоры должны начаться. Мы будем защищать интересы 27 стран-членов ЕС, а Великобритания будет защищать свои интересы", - сказала Меркель, отметив, что ЕС хочет остаться "хорошим партнером Британии".

Согласно окончательным результатам выборов в Великобритання, консервативная партия действующего премьер-министра Терезы Мэй получила в палате общин 318 мест, лейбористы - 262, Шотландская национальная партия - 35, а Либерально-демократическая - 12. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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