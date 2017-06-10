Президент Румынии: Переговоры с РФ возможны при мощном НАТО

Решения в переговорах с НАТО можно достигнуть, если с одной стороны будет диалог, а с другой - мощное сдерживание со стороны НАТО

Президент Румынии Клаус Йоганнис считает, что переговоры с агрессивной Россией о ее поведении в регионе возможны только при наличии мощной политики сдерживания со стороны НАТО. Об этом он заявил на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме, передает Укринформ.



"Нам нужен диалог, но с другой стороны нам нужно и то, над чем мы вместе работает в НАТО - мощная политика сдерживания. Такая комбинация - мощное сдерживание и диалог - должны привести к решению, которое станет приемлемым для всех сторон", - пояснил Йоганнис.



Он отметил, что действия РФ и ее агрессия вызывают беспокойство в регионе.



"Чувство обеспокоенности должно привести вас в готовность. Я считаю, мы должны быть очень четкими и откровенными и непосредственными, если мы говорим с Россией о России", - сказал президент Румынии.



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