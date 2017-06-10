Лондонские террористы пытались арендовать грузовик весом 7,5 тонн
Исполнители теракта на Лондонском мосту пытались взять в аренду через интернет 7,5-тонный грузовик в утро совершения нападения. Об этом сообщили в полиции, передает Sky News.
Сделка не получилась - платеж не прошел.
Вместо грузовика террористы арендовали меньший микроавтобус, который загрузили мешками со щебнем, чтобы сделать его тяжелей.
В ночь на 4 июня в Лондоне произошла серия террористических атак: на мосту в прохожих на большой скорости врезался микроавтобус, также произошли нападения с применением ножей. В результате теракта погибли, по меньшей мере, шесть человек, около 50 госпитализированы. Сообщается о трех исполнителях атак, ликвидированных полицией.
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