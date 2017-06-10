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Лондонские террористы пытались арендовать грузовик весом 7,5 тонн

10.06.2017 09:32
Поскольку арендовать многотонный грузовик не получилось, вместо него взяли микроавтобус и нагрузили мешками со щебнем
Лондонские террористы пытались арендовать грузовик весом 7,5 тонн
Фото: EPA

Исполнители теракта на Лондонском мосту пытались взять в аренду через интернет 7,5-тонный грузовик в утро совершения нападения. Об этом сообщили в полиции, передает Sky News.

Сделка не получилась - платеж не прошел. 

Вместо грузовика террористы арендовали меньший микроавтобус, который загрузили мешками со щебнем, чтобы сделать его тяжелей. 

В ночь на 4 июня в Лондоне произошла серия террористических атак: на мосту в прохожих на большой скорости врезался микроавтобус, также произошли нападения с применением ножей. В результате теракта погибли, по меньшей мере, шесть человек, около 50 госпитализированы. Сообщается о трех исполнителях атак, ликвидированных полицией.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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